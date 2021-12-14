Обзор дорожных новостей - информация ГАИ Беларуси

От удара водителю зажало ноги. В Каменецком районе бесправница за рулем Skoda не справилась с управлением и съехала в кювет, после чего машина врезалась в придорожное дерево. ДТП случилось на загородной трассе. Пассажир смог самостоятельно выбраться из машины, а вот водителю помогали спасатели. С травмами оба были доставлены в больницу.

Не заметил пешехода. Этим утром в Крупках водитель Citroen наехал на 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. С травмами пострадавшая была госпитализирована. В ГАИ дополнили, что несмотря на непродолжительный стаж, шофер не раз получал штрафы за нарушение ПДД.



В Рогачевском районе водитель за рулем Nissan сбила пенсионерку. Женщина торопилась на остановку и решила перейти дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшая получила травмы и была доставлена в отделение хирургии.



Еще один наезд случился в Малорите. Там водитель Audi во время обгона на переходе сбил 41-летнего местного жителя. Мужчина также оказался в больнице. После аварии шофер скрылся с места происшествия. Вскоре машину нашли в лесу. В обстоятельствах ДТП разбирается дорожная милиция.



Двух пьяных водителей задержали в Партизанском районе Минска. Накануне вечером соседи пожаловались на мужчину, который во дворе парковал авто. Освидетельствование показало 2,7 промилле. Позже инспекторы установили, что мужчина не имеет права управления.



Еще одного пьяного наряд ДПС остановил в 5 утра на заправке по улице Ваупшасова. Освидетельствование показало у водителя Dacia 1 промилле.



Непредвиденное ЧП. В Саратове стена дома рухнула на проезжую часть во время демонтажа ветхой постройки. Инцидент произошел, когда автомобили остановились на красный. Водитель одной из машин был госпитализирован. Теперь в обстоятельствах инцидента разбирается Следственный комитет России.