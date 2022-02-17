Обзор дорожных новостей - информация ГАИ Беларуси

Самые важные новости от ГАИ собрал Владимир Королев.

10 автомобилей столкнулись в двух авариях на столичной кольцевой в районе улицы Громова. Инцидент случился около 9 утра. Невнимательность и несоблюдение дистанции привели к аварии двух "фольксвагенов" и "рено". Затем машины, которые двигались позади, не снизив скорость, образовали "паровоз" из семи авто. В этом районе на МКАД движение было затруднено.

Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП на кольцевой в районе столичной улицы Тимирязева. Минувшим вечером водитель "мерседеса" протаранил фургон. Незадолго до аварии грузовик ГАЗ произвел вынужденную остановку в первой полосе. Вскоре в него влетел седан. В результате сильного удара 32-летний водитель "мерседеса" получил травмы, несовместимые с жизнью.

Пенсионерка попала под колеса "тойоты" в Мозыре. По данным ГАИ водитель не предоставил преимущество и наехал на 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Пострадавшую доставили в травматологию.