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Обзор дорожных новостей - информация ГАИ Беларуси
Самые важные новости от ГАИ собрал Владимир Королев.
10 автомобилей столкнулись в двух авариях на столичной кольцевой в районе улицы Громова. Инцидент случился около 9 утра. Невнимательность и несоблюдение дистанции привели к аварии двух "фольксвагенов" и "рено". Затем машины, которые двигались позади, не снизив скорость, образовали "паровоз" из семи авто. В этом районе на МКАД движение было затруднено.
Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП на кольцевой в районе столичной улицы Тимирязева. Минувшим вечером водитель "мерседеса" протаранил фургон. Незадолго до аварии грузовик ГАЗ произвел вынужденную остановку в первой полосе. Вскоре в него влетел седан. В результате сильного удара 32-летний водитель "мерседеса" получил травмы, несовместимые с жизнью.
Пенсионерка попала под колеса "тойоты" в Мозыре. По данным ГАИ водитель не предоставил преимущество и наехал на 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Пострадавшую доставили в травматологию.
Три аварии за ночь совершил пьяный бесправник в Минске. Около часа ночи 19-летний парень на "ауди" не справился с управлением и протаранил дорожный знак на площади Казинца. Освидетельствование показало 1,5 промилле алкоголя у шофера. Во время разбирательства инспекторы обратили внимание на свежие царапины на авто.
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