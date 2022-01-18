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Обзор дорожных новостей - информация ГАИ Беларуси
Продолжит выпуск информация с дорог страны. Самые важные новости собрал Владимир Королев.
Не справился с управлением и съехал в кювет - причина вечернего инцидента в Барановичском районе, где автобус сообщением Варшава - Минск выехал за пределы дороги. Наклонившись на правый бок, двери оказались заблокированными, в результате чего пассажиры самостоятельно не смогли выйти. Пострадавших нет, эвакуировали пассажиров через спальный люк водителя.
Водитель микроавтобуса погиб в сильнейшем лобовом столкновении под Петриковым. Авария случилась минувшим вечером на трассе М10. По предварительной информации, шофер Citroen не учел погодные условия и состояние дороги. Микроавтобус выехал на встречную, где врезался в полуприцеп МАЗа. Позади ехала Scania, шофер которой, пытаясь уйти от удара, съехал в кювет и завалился на бок. Водитель Citroen скончался на месте аварии. Дальнобойщики не пострадали.
Доверил руль пьяному бесправнику. Во время патрулирования столичного микрорайона Уручье инспекторы ГАИ заприметили авто в кювете, решили помочь вытащить. Оказалось, что водитель и пассажир пьяны. Разбирательство показало, что за рулем находился бесправник, а хозяин авто толкал автомобиль, т.е. выступал в качестве пассажира. Теперь обоим грозит суровое наказание.
23 автомобиля пострадали в результате уборки снега на Сахалине. На остров пришел мощный южный циклон. За несколько дней выпала двухмесячная норма осадков. Расчищая сугробы, дорожные службы и нанесли ущерб автомобилям, ошибочно приняв их за кучи со снегом.
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