Обзор дорожных новостей - информация ГАИ Беларуси

Продолжит выпуск информация с дорог страны. Самые важные новости собрал Владимир Королев.

Не справился с управлением и съехал в кювет - причина вечернего инцидента в Барановичском районе, где автобус сообщением Варшава - Минск выехал за пределы дороги. Наклонившись на правый бок, двери оказались заблокированными, в результате чего пассажиры самостоятельно не смогли выйти. Пострадавших нет, эвакуировали пассажиров через спальный люк водителя.

Водитель микроавтобуса погиб в сильнейшем лобовом столкновении под Петриковым. Авария случилась минувшим вечером на трассе М10. По предварительной информации, шофер Citroen не учел погодные условия и состояние дороги. Микроавтобус выехал на встречную, где врезался в полуприцеп МАЗа. Позади ехала Scania, шофер которой, пытаясь уйти от удара, съехал в кювет и завалился на бок. Водитель Citroen скончался на месте аварии. Дальнобойщики не пострадали.

Доверил руль пьяному бесправнику. Во время патрулирования столичного микрорайона Уручье инспекторы ГАИ заприметили авто в кювете, решили помочь вытащить. Оказалось, что водитель и пассажир пьяны. Разбирательство показало, что за рулем находился бесправник, а хозяин авто толкал автомобиль, т.е. выступал в качестве пассажира. Теперь обоим грозит суровое наказание.