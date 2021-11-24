Обзор дорожных новостей - информация ГАИ Беларуси

Тракторист погиб в Могилевском районе. Трагедия произошла этим утром. Водитель за рулем микроавтобуса Citroen не заметил впереди движущийся трактор и врезался в него. От удара МТЗ перевернулся, 53-летний мужчина погиб на месте. Иные обстоятельства аварии установит дорожная милиция.

Еще одна смертельная авария. Водитель и пассажир погибли в Городокском районе. Накануне вечером 18-летний парень за рулем Renault, завершая обгон, не справился с управлением. Машина попала в занос, съехала в кювет и врезалась в придорожное дерево. В авто также находился и 19-летний пассажир. Оба парня скончались на месте аварии.



Последствия лобового столкновения в Любане, где не разъехались микроавтобус Ford и легковой Hyundai. Предварительно установлено, что минчанин за рулем Accent на повороте не справился с управлением. Машину занесло на встречную, где и случилась авария. Несмотря на то, что водитель и пассажир Accent были пристегнуты, они получили тяжелые травмы. В салоне Hyundai оказалась заблокированной пассажир на переднем сиденье. Удар пришелся на ее сторону, в результате чего ноги девушки зажало деформированной дверью. Спасатели при помощи гидравлических ножниц освободили пострадавшую. Она и водитель были госпитализированы.



Тяжелая авария случилась в Пуховичском районе. На гомельской трассе Mazda столкнулась с фургоном. Предварительно установлено, что водитель минивэна неправильно выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего Mazda вылетела на встречную. От удара Iveco съехал с дороги в кювет и завалился на бок. С переломом ребер шофер минивэна был госпитализирован.

