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Обзор дорожных новостей - информация от ГАИ
ДТП в Минском районе. Авария случилась на трассе Каменная Горка - Тарасово. По информации ГАИ, вероятная причина - усталось водителя. Известно, что 41-летняя автоледи ехала в утомленном состоянии. В какой-то момент она упустила свой автомобиль в неуправляемый занос и съехала в левый по ходу движения кювет. В итоге машина опрокинулась в мелиоративный канал. В результате ДТП пострадавших нет, но автомобиль и мелиоративное ограждение получили механические повреждения.
Еще одно похожее ДТП произошло ночью в Речицком районе. 20-летний водитель автомобиля "Ситроен" на 94-м км автодороги М10 из-за усталости уснул за рулем. В итоге машина съехала в кювет и опрокинулась. 21-летняя девушка-пассажир, ехавшая на заднем сиденье, получила травмы и была госпитализирована.
Сразу несколько ДТП с участием детей произошло в Гомельской области. В первом случае в Гомеле легковушка сбила 9-летнего мальчика. ДТП случилосьна проезде от улицы Мазурова в направлении Восточного обхода. 23-летний водитель KIА сбил ребенка, который внезапно выбежал на проезжую часть из-за ограждения. Мальчик получил травмы, его доставили в больницу, оказали медпомощь и отпустили домой.
Еще одно ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло в Жлобине. 37-летний водитель автомобиля "Фольксваген-Гольф" ехал по улице Барташова. Во время поворота налево шофер не уступил дорогу автомобилю "Ауди А6". В результате ДТП 15-летний пассажир "фольксвагена" получил травмы. Сообщается, что подростку также потребовалась медицинская помощь.
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