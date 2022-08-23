Обзор дорожных новостей - информация от ГАИ

ДТП в Минском районе. Авария случилась на трассе Каменная Горка - Тарасово. По информации ГАИ, вероятная причина - усталось водителя. Известно, что 41-летняя автоледи ехала в утомленном состоянии. В какой-то момент она упустила свой автомобиль в неуправляемый занос и съехала в левый по ходу движения кювет. В итоге машина опрокинулась в мелиоративный канал. В результате ДТП пострадавших нет, но автомобиль и мелиоративное ограждение получили механические повреждения.

Еще одно похожее ДТП произошло ночью в Речицком районе. 20-летний водитель автомобиля "Ситроен" на 94-м км автодороги М10 из-за усталости уснул за рулем. В итоге машина съехала в кювет и опрокинулась. 21-летняя девушка-пассажир, ехавшая на заднем сиденье, получила травмы и была госпитализирована.

Сразу несколько ДТП с участием детей произошло в Гомельской области. В первом случае в Гомеле легковушка сбила 9-летнего мальчика. ДТП случилосьна проезде от улицы Мазурова в направлении Восточного обхода. 23-летний водитель KIА сбил ребенка, который внезапно выбежал на проезжую часть из-за ограждения. Мальчик получил травмы, его доставили в больницу, оказали медпомощь и отпустили домой.