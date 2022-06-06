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Обзор дорожных новостей за 6 июня
120 мотоциклистов привлечены к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Это и вождение в нетрезвом виде, езда без прав, превышение скорости. И это только в Могилевской области. Напомним, что эти выходные ГАИ активно мониторила водителей мототранспорта.
В Речицком районе погиб пешеход
Авария со смертельным исходом. В результате ДТП в Речицком районе погиб пешеход. По данным ГАИ, накануне вечером 35-летний водитель на автомобиле Honda двигался по трассе Р33 Речица - Хойники, когда сбил пешехода. Это 72-летний мужчина. Сообщается, что последний был без фликеров, а шел он предварительно по центру дороги. В результате аварии мужчину отбросило под встречный Volkswagen. От полученных травм он скончался.
ДТП случилось в Минском районе
Сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельствах аварии, где пострадал ребенок. ДТП случилось накануне в Минском районе, деревня Лесковка. 67-летний водитель на автомобиле Ford на нерегулируемом пешеходном переходе не пропустил ребенка, 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу, рядом катила велосипед. В итоге ребенок попал под колеса. После ДТП водитель уехал, нарушив ПДД. Вскоре его все-таки нашли. Девочку после аварии отвезли в больницу. Шофер стал фигурантом административного процесса.
Ребенок попал под колеса авто в Минске
Ребенок попал под колеса авто накануне, но на этот раз в столице. Мальчик нарушил правила и переходил дорогу на красный сигнал светофора - предварительные данные от ГАИ. Инцидент случился на пересечении улиц Чичурина и Аладовых. Подростка сбил водитель на машине Renault. Мальчик получил травмы, его доставили в больницу. Дорожная милиция работала на месте происшествия.
Авария с мотоциклистом
И вновь авария с мотоциклистомна 5-м километре дороги Фаниполь - Дворище - Плашево. 36-летний водитель на байке "Минск" поворачивал направо, но не справился с управлением, мотоцикл упал. Байкер пострадал. Был доставлен в больницу. Известно, что он был в шлеме.
Байкер врезался в попутный Volkswagen
Мотоцикл врезался в авто в Лидском районе. Авария на дороге М6. 53-летний водительбайка Honda двигался со стороны Гродно в направлении Минска. На 180-м километре водитель врезался в попутный Volkswagen. По предварительной версии, байкер неверно выбрал скорость и дистанцию. В результате аварии он же сам и пострадал, был госпитализирован.
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