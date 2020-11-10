Обзор дорожных происшествий

Следователи ищут очевидцев аварии со смертельным исходом. ДТП произошло в агрогородке Довск. По данным правоохранителей, водитель "мицубиси" при обгоне не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате происшествия 42-летнего мужчину, который был в машине, выбросило из салона. От полученных травм он скончался на месте аварии. 23-летнюю девушку, которая также до этого находилась в авто, обнаружили недалеко от места происшествия. Она была в шоковом состоянии. Милиция, следователи и эксперты работали на месте ДТП. Выясняется, кто управлял машиной. Если вы стали очевидцем данной аварии, следователи просят обращаться по телефону: 8/02339/ 2 10 35.