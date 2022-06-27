Карина Пашкова собрала свежую информацию.

Осиповичский р-н

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии в Осиповичском районе. Авария случилась ночью 25 июня. В результате ДТП погиб пешеход, водитель скрылся. Правоохранители получили сигнал о том, что на дороге М5 обнаружено тело мужчины с травмами характерными после аварии. На месте работала следственно-оперативная группа - изъяты следы. Специалисты выяснили, что погибший - 38-летний житель Жодино. Милиционеры оперативно нашли водителя, это 38-летний житель Светлогорска. В полночь, 25 июня, проезжая 87-й километр трассы Минск - Гомель, наехал на человека. Автомобиль Lexus. Возбуждено уголовное дело.

Минск

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии на Минской кольцевой. ДТП случилось накануне, столкнулись три машины, водитель одной из них получил травмы. По предварительной информации, 51-летний шофер на Volkswagen Sharan двигался по внешнему кольцу в направлении Логойского тракта. Из-за несоблюдения дистанции столкнулся с авто марки Volvo. Тот от удара повредил Volkswagen Passat. В результате аварии водитель автомобиля Sharan получил травмы, его отвезли в больницу.

Кобрин

Ночная авария в Кобрине - не поделили дорогу автомобили Renault и Volkswagen. Сообщается, что 30-летний брестчанин на такси марки Renault на перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Последний двигался по главной дороге. После удара машина такси перевернулась. В аварии никто не пострадал, а транспорту необходим ремонт. На брестчанина составлено два административных протокола, в том числе за создание аварийной обстановки.

Минский р-н

Пьяный водитель попытался откупиться от сотрудников милиции. Спойлер - уголовное дело за покушение на дачу взятки, лишение прав плюс штраф. Правоохранители остановили Mercedes-Benz недалеко от столицы. Во время проверки документов выяснилось, что 28-летний шофер не трезв. Проверка покажет 1,39 промилле алкоголя. Чтобы уйти от наказания, он предложил инспектору 200 долларов. Несмотря на то, что мужчину предупредили, за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность, он все-таки оставил деньги в служебном авто. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Дзержинский р-н