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Обзор дорожных происшествий
Подробности у Владимира Королева.
Минск
16-летняя девочка пострадала в аварии. ДТП произошло в столичном микрорайоне Лошица. На пересечении Лучины с Игуменским трактом водитель Ford проигнорировал красный свет и столкнулся с Nissan, где ехала подросток. С травмами девочку доставили в больницу.
Могилев
До 260 рублей грозит водителю Ford в Могилеве, который проехал пешеходный переход на красный, а после выскочил на встречную перед экипажем ГАИ. Шофер объяснил, что нарушил правила по невнимательности.
Берестовицкий р-н
Получил сильные травмы из-за непристегнутого ремня. Поздно ночью в Берестовицком районе водитель Audi на трассе Р99 не справился с управлением и съехал в кювет, где авто перевернулось. От удара мужчину выбросило из салона на 20 метров. Такой полет не прошел без последствий. С травмой головы, переломом ноги и сильными ушибами его госпитализировали. Сам пострадавший заявил, что пытался избежать наезда на косулю.
Минск
Сразу несколько аварий с участием мотоциклистов за выходные. Бесправник на байке пострадал в столице. Вечером девушка за рулем Porsche, выезжая на улицу Маяковского, не пропустила двухколесный BMW. От удара байкер вылетел на встречную, где столкнулся с Volkswagen. 31-летний мотоциклист оказался в больнице. В ходе разбирательства выяснилось, что пострадавший ездил без прав. Теперь ему грозит крупный штраф.
Логойский р-н
А это последствия мотоаварии в Логойском районе, где женщина за рулем Harley-Davidson на закруглении дороги съехала в кювет. От удара байк врезался в дерево. Травмы потребовали госпитализации.
Солигорский р-н
Схожее ДТП и в Солигорском районе. На закруглении дороги байкер на Honda не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Мотоциклист не пострадал, а вот женщина-пассажир оказалась в больнице.
Минский р-н
Правила проезда перекрестка неравнозначных дорог придется вспомнить шоферу Mercedes в Минском районе. Предварительно установлено, что он не предоставил преимущество Lada. От удара Granta выбросило на обочину, в аварии три человека получили травмы.
Кобринский р-н
Помощь спасателей понадобилась 20-летнему бесправнику в Кобринском районе. В 5 утра водитель не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. От удара парень оказался заблокированным в салоне, извлекали его бойцы МЧС, а после передали медикам.
Вороновский р-н
Травму позвоночника получил пассажир Volkswagen, который опрокинулся в Вороновском районе. Скорей всего, водитель неверно выбрал скорость на гравийной дороге, из-за чего машина попала в занос, съехала в кювет и завалилась на бок. Пострадавший сейчас в больнице.
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