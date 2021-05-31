Обзор дорожных происшествий

В Волковыске обгон на перекрестке привел к аварии и серьезным травмам

Разобраться в обстоятельствах ДТП помогла камера наблюдения. Байкер на Yamaha врезался в Volkswagen, который поворачивал налево, в то время мотоциклист хотел обогнать авто. При падении 29-летний местный житель сломал руку и ногу. Известно, что у мотоциклиста не было прав. Знал ли пострадавший, что нарушает правила обгона, покажет проверка ГАИ.





В Бобруйске 40-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в придорожное дерево

Еще один инцидент с байкером случился в Бобруйске. 40-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. С травмами водитель и его 17-летняя пассажирка были доставлены в больницу.





В Минске на проспекте Независимости у здания МВД нетрезвый водитель сбил пешехода

На проспекте Независимости у здания МВД нетрезвый водитель сбил пешехода. По предварительной информации, Honda Civic, поворачивая налево, сбила человека, который переходил дорогу на зеленый свет. Пострадавший был госпитализирован. Освидетельствование показало у водителя 0,5 промилле алкоголя. Нарушитель в ожидании суда, его ждет крупный штраф и лишение прав. Авто на штрафстоянке.





В Минском районе сбили велосипедиста

13-летний школьник выезжал с прилегающей улицы, когда попал под колеса Renault - водитель не успел среагировать на велосипедиста. С травмами парня доставили в больницу.





В Пуховичском районе Volkswagen наехал на лося

Последствия аварии с диким животным в Пуховичском районе. Лось пытался перейти гомельскую трассу, когда на сохатого наехал Volkswagen. О силе удара можно судить по поврежденной машине. В результате аварии 37-летний пассажир Polo оказался в больнице.