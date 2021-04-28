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Обзор ДТП
Одна причина двух ДТП
В Гомельской области за сутки 2 ДТП, 4 человека ранены. Причина авария в обоих случаях одна и та же. Первое ДТП произошло в Гомельском районе. 45-летняя женщина - водитель Nissan Almera - не уступила дорогу Geely Atlas. В результате аварии пострадали пассажиры, ехавшие в Nissan.
Второе происшествие произошло в Петрикове. 27-летний водитель автомобиля Ford ехал по ул. Чапаева и не пропустил мотоциклиста. В результате ДТП байкер и его пассажир были госпитализированы в реанимационное отделение.
Опасный маневр
В результате ДТП в столице на улице Волгоградской пострадал водитель. По предварительной информации, шофер за рулем Geely ехал в направлении Логойского тракта. При перестроении мужчина столкнулся со Skoda. После столкновения последний выехал за пределы проезжей части и наскочил на бордюр с ограждением. В результате ДТП пострадал водитель Skoda, он был доставлен в больницу.
Неожиданное препятствие
А на главном проспекте Минска Peugeot въехал в Volkswagen, который стоял посреди проезжей части. Как выяснилось, водитель грузовика ехал по проспекту Независимости в сторону МКАД. Пока по неизвестной причине мужчина не заметил стоявший на дороге каршеринговый автомобиль и врезался в него. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. По всей видимости, водитель бросил Volkswagen на проезжей части, так как в автомобиле закончилось топливо.
ДТП с участием пешеходов
На улице Стариновской под колеса авто попал пешеход. Известно, что автоледи ехала на Honda со стороны пр. Независимости. При повороте направо она сбила 32-летнего пешехода. Молодой человек пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Пешеход получил травмы и был госпитализирован.
Еще один пешеход пострадал в столице на проспекте Независимости. По информации ГАИ, 26-летний водитель автомобиля Lada сбил подростка на пешеходном переходе. Как выяснилось, шофер не стал притормаживать, несмотря на то что в соседних полосах машины остановились. Пострадавшего с травмами отвезли в больницу.
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