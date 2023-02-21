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Обзор горячих новостей от спасателей за 21 февраля
Мосты
Двух человек вынесли из огня и еще 11 жильцов дома эвакуировали. Накануне в Мостах в многоэтажке произошел пожар. Возгорание случилось на четвертом этаже. Из горящей квартиры жильцы смогли выбраться сами. А вот в соседней в дыму спасатели нашли двух женщин. Одну из них пришлось госпитализировать. По одной из версий, к возгоранию могло привести короткое замыкание электропроводки.
Витебск
На пожаре в Витебске пострадал мужчина. В доме по улице Князева произошел пожар в одной из квартир. Ее хозяин хотел сам выйти из огня, но получил ожоги тела и не смог выбраться на улицу. Сотрудники МЧС спасли его и доставили в больницу. Причина пожара в этом случае неизвестна.
Жодино
В Жодино горели складские помещения с лакокрасочными материалами. Пожар произошел в здании по улице Брестской. Огнем повреждено имущество и само здание. Предположительно, произошло коротоке замыкание электропроводки. Никто не пострадал.
Барановичский р-н
В Барановичском районе столкнулись два грузовика. Помощь спасателей понадобилась одному пассажиру. Он оказался зажат в кабине МАЗа. Его доставили в больницу. Водители не пострадали. Причины ДТП пока устанавливаются, известно, что оба грузовика двигались в попутном направлении.
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