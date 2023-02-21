Обзор горячих новостей от спасателей за 21 февраля

Мосты

Двух человек вынесли из огня и еще 11 жильцов дома эвакуировали. Накануне в Мостах в многоэтажке произошел пожар. Возгорание случилось на четвертом этаже. Из горящей квартиры жильцы смогли выбраться сами. А вот в соседней в дыму спасатели нашли двух женщин. Одну из них пришлось госпитализировать. По одной из версий, к возгоранию могло привести короткое замыкание электропроводки.

Витебск

На пожаре в Витебске пострадал мужчина. В доме по улице Князева произошел пожар в одной из квартир. Ее хозяин хотел сам выйти из огня, но получил ожоги тела и не смог выбраться на улицу. Сотрудники МЧС спасли его и доставили в больницу. Причина пожара в этом случае неизвестна.

Жодино

В Жодино горели складские помещения с лакокрасочными материалами. Пожар произошел в здании по улице Брестской. Огнем повреждено имущество и само здание. Предположительно, произошло коротоке замыкание электропроводки. Никто не пострадал.

Барановичский р-н