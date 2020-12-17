Обзор новостей от дорожной милиции

О новостях от дорожной милиции материал Владимира Королева.





Причины смертельной аварии в Воложинском районе

Неправильно выбрал скорость, в результате чего не справился с управлением - таковы причины смертельной аварии в Воложинском районе. На закруглении дороги «рено» съехал в кювет, врезался в дерево и опрокинулся. В результате ДТП 24-летний пассажир погиб на месте, водитель с травмами был доставлен в больницу. По данным ГАИ, в момент шофер аварии был пьян.

Этим утром в Новополоцке погиб пешеход

Этим утром в Новополоцке погиб пешеход - водитель за рулем "фольксвагена" не заметил дедушку на дороге, когда тот шел по переходу. В результате 82- летний пострадавший был доставлен в городскую больницу, где позже скончался от полученных травм.

День рождения - грустный праздник. Во время парковки съехала в кювет

Возвращалась с застолья и везла с собой дочку. В Пружанском районе инспекторы, завидев виляющую езду, решили остановить «пежо». Во время парковки водитель съехала в кювет. Медосвидетельствование показало свыше одной промилле алкоголя в крови у 33-летней женщины-водителя. С собой после празднования мама везла и 6-летнюю дочь.

Схожие аварии в Верхнедвинском и Шумилинском районах, там водители не справились с управлением