Обзор новостей от спасателей

Смерть в огне

Неосторожность при курении привела к пожару и гибели человека в Сенненском районе этой ночью. Трагедия случилась в деревни Цыпки. В задымленной квартире спасатели нашли обгоревший труп 74-летнего хозяина.

Еще одна гибель на пожаре случилась в Минске. Накануне вечером соседи сообщили о возгорании в жилом доме по улице Уборевича. В квартире на полу одной из комнат бойцы МЧС обнаружили бездыханное тело хозяйки. Причина пожара скорей всего стало короткое замыкание электропроводки.

В плену дыма

А вот на столичной улице Народная огнеборцам удалось спасти семью с маленьким ребенком - в одном из подъездов на площадке первого этажа случился пожар. Едкий дым поднимался вверх, в результате чего под угрозой задохнуться оказались соседи этажом выше, которые оказались заблокированы. Из опасной зоны их вывели спасатели, надев маски. Предполагаемая причина ЧП - поджог.

Не прошли мимо беды

Второй день рождения могут праздновать двое жителей Гомеля, приехавшие на вызов соседей спасатели вынесли из горящей квартиры мужчину и женщину. С ожогами оба были доставлены в больницу. Огонь повредил мебель и имущество в комнате, одна из версий возгорания - неосторожное обращение огнем при курении.

Еще одно спасение в Гомеле - случайные прохожие вытащили сторожа из горящей бытовки. С ожогами пострадавший был госпитализирован. Почему случился пожар устанавливают специалисты. Ключевая версия - нарушение правил эксплуатации сети или электрооборудования.

Пожар в ванной

Неосторожное обращение с огнем при курении - одна из версий пожара в ванной жилого дома в Жлобине. 65-летнего хозяина квартиры спасатели нашли на полу недалеко от источника огня. Мужчину вынесли на воздух, впоследствии он был доставлен в больницу.

Спасая дом