Обзор новостей от спасателей

Жертва весенних палов

Первая жертва весенних палов сухой травы. В Чашникском районе среди выгоревшей растительности обнаружили тело женщины. Ее дом находится в двадцати пяти метрах от места ЧП. От бесконтрольного пламени вспыхнула и хозпостройка. Площадь пепелища - 300 кв м.

Несовместимые с жизнью травмы

Аналогичная история и в Чаусском районе. Мужчина получил ожоги 95 % тела и скончался в больнице. Сообщается, что мусор и траву он жег на территории своего дачного участка. До приезда бойцов МЧС пожар потушили сельчане, они и нашли соседа в огне. Спасти пострадавшего не удалось.

Пагубная привычка

Пламя охватило жилище в Сенно, погиб хозяин. ЧП произошло в четырехквартирном доме. Тело мужчины обнаружили бойцы МЧС на диване. Не исключено, что погорелец уснул с непотушенной сигаретой. Другие жильцы строения не пострадали.

Уничтожено огнем

Вредная привычка - основная причина трагедии и в Миорах. Там огонь унес жизнь мужчины. Пламя вспыхнуло в деревянном частном доме. Стихия обрушила крышу и потолочные перекрытия. Во время тушения пожара под завалами бойцы МЧС нашли тело погорельца. Что касается строения, оно осталось без крыши.

Особенности весенней рыбалки

Рыбака спасли в Гомельском районе. Он провалился под лед. На горячую линию спасателям сообщили очевидцы.