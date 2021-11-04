Обзор новостей по лини МЧС

Обзор обстановки у Виктории Радевич.

В огне накануне вечером погибла жительница Борисова. На спецлинию 101 сообщили о пожаре в жилом доме на улице Красноармейской. Как рассказали в МЧС, хозяйка одной из квартир, почувствовав запах гари, выйдет на улицу. Там же - приезда пожарных расчетов будет ждать хозяин второй квартиры. Его сожительницу, которая в момент возгорания также находилась дома, спасатели найдут на кровати. Признаков жизни женщина уже подавать не будет - медикам останется лишь констатировать ее смерть. Из-за чего смертельное пламя разгулялось по дому - еще предстоит выяснить.

Незатушенный окурок, предположительно, стал причиной смертельного пожара в районе Новогрудском - если точнее, в деревне Малые Лезневичи. Такую версию рассматривают спасатели. ЧП произошло накануне ранним утром. Под сгоревшими обломками дома прибывшие бойцы МЧС нашли бездыханное тело хозяина - мужчине было 50 лет. Огонь уничтожил крышу, повредил стены и домашнее имущество.

На больничной койке от ожогов накануне вечером скончалась девушка из Ганцевичского района. За ее жизнь медики боролись почти неделю. Несовместимые с жизнью травмы ныне погибшая получила на пожаре, случился который в одном из домов в деревне Будча. Что спровоцировало роковое пламя - специалисты еще выясняют. Известно, что шансов выжить в огне не оставалось и у 23-летнего молодого человека. Еще одна девушка - на год младше - получила ожоги.

Помощь спасателей понадобилась в Лидском районе, где накануне произошла авария. По данным МЧС, недалеко от агрогородка Едки не разъехались легковушка и грузовик. В ГАИ дополнят, что водитель автомобиля ГАЗ не смог совладать с управлением на мокрой дороге, в результате чего вылетел на встречку и врезался в "фольксваген". От удара в салоне немецкого авто оказался зажат водитель - молодой человек был в шоковом состоянии и ощущал боль в ногах. Прибывшие бойцы МЧС с помощью гидравлического оборудования вскрыли водительскую дверь, вытащили пострадавшего из покореженной машины и передали его медикам. 26-летнего парня, по информации дорожной милиции, с травмой головы, переломом ноги и руки госпитализировали в реанимацию районной больницы. Водитель грузового автомобиля не пострадал.