Обзор новостей с дорог Беларуси за 15 сентября

Обзор дорожных новостей сегодня у Владимира Королева.



Задержан водитель, который минувшим вечером в Зельвенском районе сбил 26-летнего парня. От полученных травм пешеход скончался. Известно, что погибший находился на дороге без фликера. На территории соседних районов был введен план "Перехват". К утру "ауди" и предлагаемый водитель - 21-летняя девушка - были найдены в Волковыске. Предварительно установлено, что в момент наезда в машине были два пассажира. Все обстоятельства ДТП установят в ходе разбирательства по уголовному делу.



Невнимательность и несоблюдение дистанции стали причиной аварии в Гродно. Там автомобиль такси врезался в троллейбус. К месту аварии приезжала скорая, о состояния пострадавших не сообщается.



Не справилась с управлением, налетела на бордюрный камень и снесла осветительную мачту. Это предварительная причина аварии в столичном микрорайоне Уручье. ДТП случилось на съезде с проспекта Независимости на улицу Стариновскую. От сильного удара фонарный столб упал, перегородив проезжую часть. Помимо водителя, в салоне были два пассажира, в том числе и маленький мальчик, который ехал в удерживающем устройстве на заднем сиденье. Несмотря на серьезную аварию, пострадавших нет.



Уехал вместе с пострадавшим. На пересечении Кирова и Купалы в Минске "ситроен" сбил парня, когда тот переходил дорогу в сторону парка на нерегулируемом переходе. О состоянии пешехода ничего не известно. Правила дорожного движения разрешают доставить пострадавшего в ближайшее медучреждение, но только при условии, если нельзя оказать помощь на месте и нет возможности вызвать скорую.



Не уступил дорогу встречной машине. Утренний затор в Минске на улице Всехсвятской был вызван аварией. При повороте налево водитель "рено" не уступил дорогу "хонде", водитель которой получил травмы и был доставлен в больницу.



В Смолевичском районе "ауди" не разъехался с мотоциклом. 33-летний байкер отделался ушибами ног. ДТП произошло рано утром, при развороте водитель "ауди" не уступил дорогу байкеру на "хонде". Другие обстоятельства ДТП выясняет дорожная милиция.



ДТП в Борисове. Минувшим вечером под колеса "ауди" попал пенсионер на велосипеде. 63-летний местный житель переезжал дорогу, когда его сбила машина. Дедушка получил ушибы руки и ноги, но госпитализация не потребовалась.



Поворачивал во двор и сбил 11-летнего мальчика на велосипеде - инспекторы ГАИ выясняют обстоятельства аварии в Калинковичах. С травмами школьник был доставлен в травматологию районной больницы. Сам водитель с места ДТП уехал, однако позже его личность была установлена правоохранителями.