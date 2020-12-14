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Обзор происшествий на дороге
Материал о происшествиях на дороге подготовил Владимир Королев.
Не заметил поворот дороги – это предварительная версия аварии в Каменецком районе
Итог поездки – автомобиль съехал в кювет, а после – взлетел на холм и приземлился на крышу. Два человека оказались заблокированными в покореженном салоне авто – оттуда их извлекали спасатели. По данным ГАИ, 19-летний водитель был пьян, к тому же у парня нет прав.
15 машин столкнулись на гомельской трассе накануне вечером - ДТП случилось в пригороде Марьиной Горки
Предварительно установлено, что водитель за рулем "пежо" не учел погодные условия, не справился с управлением, выехал на встречную и снес дорожный знак. Авария случилась в считанных метрах от фуры, водитель МАНа, чтобы избежать столкновения, применил экстренное торможение, вследствие чего "собрал" паровоз на трассе - несоблюдение дистанции и привело к большому числу аварий. Пострадавших в этой аварии нет.
Серьезной аварией закончилась погоня в Мозыре
Рано утром в милицию позвонили очевидцы и рассказали о пьяном мужчине, который уехал на "пежо". Водители такси пытались догнать авто, впоследствии к погоне присоединились сотрудники Департамента охраны. Во время преследования пьяный шофер не справился с управлением, наехал на островок безопасности и врезался в бетонный парапет. За рулем был 35-летний местный житель. В результате ДТП он и пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.
Протаранил припаркованный микроавтобус
В Светлогорске 27-летний бесправник за рулем "рено" врезался в "Форд-Транзит". Почему мужчина не заметил авто в правом ряду, сейчас выясняет дорожная милиция. В результате аварии пострадал пассажир, который был в легковой машине, после оказания медпомощи мужчину отпустили домой.
Упал с моста на рельсы - серьезное ДТП В Могилеве
По предварительной информации, 29-летняя девушка за рулем БМВ не справилась с управлением, и, протаранив ограждение путепровода, оказалась на железнодорожном полотне. Водитель и пассажир покинули место аварии, а позже обе девушки обратились за помощью к врачам, рассказав медикам, что получили травмы в быту. Впрочем, инспекторы ГАИ быстро установили владельца авто. По результатам освидетельствования оказалось, что шофер была пьяна - свыше одной промилле спирта. В отношении могилевчанки составлен ряд протоколов.
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