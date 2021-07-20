Обзор происшествий от МЧС Беларуси

Незначительные ожоги и отравление продуктами горения - на пожаре в Городокском районе бойцы МЧС спасли хозяина квартиры. О сильном задымлении из частного дома сообщили соседи. На полу в дальней комнате огнеборцы увидели мужчину, он был без сознания, рядом с ним горела кровать. Хозяин жилища был госпитализирован. Одна из версий ЧП - неосторожное обращение огнем при курении.

Кадры спасения супругов в Минске. Утром соседи, почуяв запах гари, позвонили в службу 101. В задымленном коридоре спасатели обнаружили супругу хозяина квартиры, ее вывели из опасной зоны. А вот мужчину выносили на носилках, он был госпитализирован. Возгорание на площади в 2 кв. м привело к тому, что мужчина получил серьезное отравление продуктами горения. Огонь закоптил потолок и стены, причины происшествия устанавливаются. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем.



Специалисты устанавливают причину возгорания в мебельном центре Молодечно, там накануне произошло возгорание в фильтровальной установке на крыши здания. До прибытия помощи производственный корпус покинули 250 работников. Первыми ликвидировать ЧП стали пожарные дружины предприятия. Пожар не повлиял на работу компании, технологический процесс не нарушен. Пострадавших нет.



Пожарная сигнализация помогла предотвратить ЧП в общежитии Березино. Возгорание случилось на 2 этаже пятиэтажки. Причина - загорелась декоративная отделка в санузле. Скорей всего, произошло короткое замыкание электропроводки бойлера. Эвакуация жильцов не проводилась.



Последствия прохождения грозового фронта в Бобруйске. 12 автомобилей оказались повреждены в результате упавших деревьев. С некоторых частных домов сильный ветер срывал шифер кровли. Несмотря на разгул стихии, пострадавших в результате непогоды не зафиксировано.



И эксперты рассказали, как важно соблюдать технику безопасности, работая с электричеством. В Ветковском районе пенсионер добывал дождевых червей для рыбалки с помощью штыря, к которому подвел 220 вольт от розетки. Таким образом он выгонял их из земли. Когда черви начали появляться на поверхности, рыбак решил достать штырь, но не отключил его от сети. Мужчина погиб. Эксперты обнаружили на теле характерные для поражения электрическим током электрометки - пораженные участки кожных покровов, через которые произошел вход и выход разряда.

