3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Обзор происшествий от МЧС Беларуси
Незначительные ожоги и отравление продуктами горения - на пожаре в Городокском районе бойцы МЧС спасли хозяина квартиры. О сильном задымлении из частного дома сообщили соседи. На полу в дальней комнате огнеборцы увидели мужчину, он был без сознания, рядом с ним горела кровать. Хозяин жилища был госпитализирован. Одна из версий ЧП - неосторожное обращение огнем при курении.
Кадры спасения супругов в Минске. Утром соседи, почуяв запах гари, позвонили в службу 101. В задымленном коридоре спасатели обнаружили супругу хозяина квартиры, ее вывели из опасной зоны. А вот мужчину выносили на носилках, он был госпитализирован. Возгорание на площади в 2 кв. м привело к тому, что мужчина получил серьезное отравление продуктами горения. Огонь закоптил потолок и стены, причины происшествия устанавливаются. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем.
Специалисты устанавливают причину возгорания в мебельном центре Молодечно, там накануне произошло возгорание в фильтровальной установке на крыши здания. До прибытия помощи производственный корпус покинули 250 работников. Первыми ликвидировать ЧП стали пожарные дружины предприятия. Пожар не повлиял на работу компании, технологический процесс не нарушен. Пострадавших нет.
Пожарная сигнализация помогла предотвратить ЧП в общежитии Березино. Возгорание случилось на 2 этаже пятиэтажки. Причина - загорелась декоративная отделка в санузле. Скорей всего, произошло короткое замыкание электропроводки бойлера. Эвакуация жильцов не проводилась.
Последствия прохождения грозового фронта в Бобруйске. 12 автомобилей оказались повреждены в результате упавших деревьев. С некоторых частных домов сильный ветер срывал шифер кровли. Несмотря на разгул стихии, пострадавших в результате непогоды не зафиксировано.
И эксперты рассказали, как важно соблюдать технику безопасности, работая с электричеством. В Ветковском районе пенсионер добывал дождевых червей для рыбалки с помощью штыря, к которому подвел 220 вольт от розетки. Таким образом он выгонял их из земли. Когда черви начали появляться на поверхности, рыбак решил достать штырь, но не отключил его от сети. Мужчина погиб. Эксперты обнаружили на теле характерные для поражения электрическим током электрометки - пораженные участки кожных покровов, через которые произошел вход и выход разряда.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
С чего начинается Родина - рассуждаем вместе в рубрике "Неспортивное поведение"
Председатель Беллегпрома: Роль профсоюзного движения на производстве значима и незаменима
"В открытом доступе": как в советское время чтили память защитников Брестской крепости
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов