Обзор происшествий по линии МЧС

Безжизненное тело нашли под сгоревшими обломками. На пожаре в Чашникском районе погиб пенсионер. По информации МЧС, огонь разыгрался в одном из жилых домов в деревне Паулье накануне поздно вечером.

К моменту приезда пожарных расчетов пламя успело охватить весь дом, крыша обрушилась. На пепелище спасатели нашли хозяина жилища. Спасти его было уже невозможно, мужчине было 64 года. В МЧС предполагают, что смертельное пламя могла спровоцировать тлеющая сигарета.

Оршанский р-н

Из-за брошенного незатушенного окурка, предположительно, началось возгорание в Оршанском районе. О том, что из балкона на первом этаже выбивается столб дыма, на спецлинию 101 накануне сообщили соседи.

Как рассказали в МЧС, 48-летний хозяин квартиры покинул горящее жилище самостоятельно. Известно, что мужчина живет один и официальной работы не имеет. Прибывшие медики осмотрели пострадавшего, после чего с отравлением дымом увезли его в госпиталь.

Минский р-н

Бойцы МЧС спасли хозяина загоревшегося частного дома в Минском районе, точнее, в агрогородке Хатежино. По данным портала 112.by, 72-летнего мужчину нашли на полу в ванной. К тому моменту он успел надышаться едким дымом. Супруга пенсионера, а также его племянница с мужем приезда экипажей МЧС ожидали на улице. Пострадавшего госпитализировали в больницу скорой помощи в Минске. По предварительной версии спасателей, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки.

Сморгонский р-н