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Обзор происшествий по линии МЧС
Безжизненное тело нашли под сгоревшими обломками. На пожаре в Чашникском районе погиб пенсионер. По информации МЧС, огонь разыгрался в одном из жилых домов в деревне Паулье накануне поздно вечером.
К моменту приезда пожарных расчетов пламя успело охватить весь дом, крыша обрушилась. На пепелище спасатели нашли хозяина жилища. Спасти его было уже невозможно, мужчине было 64 года. В МЧС предполагают, что смертельное пламя могла спровоцировать тлеющая сигарета.
Оршанский р-н
Из-за брошенного незатушенного окурка, предположительно, началось возгорание в Оршанском районе. О том, что из балкона на первом этаже выбивается столб дыма, на спецлинию 101 накануне сообщили соседи.
Как рассказали в МЧС, 48-летний хозяин квартиры покинул горящее жилище самостоятельно. Известно, что мужчина живет один и официальной работы не имеет. Прибывшие медики осмотрели пострадавшего, после чего с отравлением дымом увезли его в госпиталь.
Минский р-н
Бойцы МЧС спасли хозяина загоревшегося частного дома в Минском районе, точнее, в агрогородке Хатежино. По данным портала 112.by, 72-летнего мужчину нашли на полу в ванной. К тому моменту он успел надышаться едким дымом. Супруга пенсионера, а также его племянница с мужем приезда экипажей МЧС ожидали на улице. Пострадавшего госпитализировали в больницу скорой помощи в Минске. По предварительной версии спасателей, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки.
Сморгонский р-н
В Сморгонском районе сотрудники МЧС смогли уберечь от пожара 1000 тонн соломы. На поле недалеко от деревни Корени огонь разыгрался, по предварительной версии ведомства, из-за детской шалости. О ЧП в спасательную службу сообщил работающий там тракторист. Упаковывая сено в рулоны, мужчина заметил вдалеке сильный дым. Прибывшие спасатели за 10 минут потушили возгорание. 5 тонн нового урожая огненная стихия успела уничтожить.
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