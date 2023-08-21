3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Обзор самых шокирующих происшествий на дорогах от ГАИ
Жлобинский р-н
2 женщины погибли, ребенок получил травмы в страшном ДТП в Жлобинском районе. 54-летняя водитель за рулем Volkswagen отвлеклась во время движения, зацепила обочину, после чего машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Renault. Погибли 85-летняя пассажир автомобиля Volkswagen и 33-летняя пассажир автомобиля Renault. Также пострадал 14-летний ребенок.
Буда-Кошелевский р-н
Погиб при обгоне в запрещенном месте. В Буда-Кошелевском районе 51-летний водитель автомобиля Mitsubishi на закруглении дороги по касательной задел попутную Mazda, пытаясь обогнать ее. От удара Mitsubishi выбросило в кювет, где она несколько раз перевернулась. Водитель погиб на месте ДТП.
Рогачевский р-н
Два человека пострадали в ДТП в Рогачевском районе. Мужчина за рулем Peugeot не справился с управлением, съехал в кювет, где опрокинулся. Пострадали сам шофер и его пассажир.
Минск
В Минске на улице Есенина пьяная водитель попала в ДТП. 43-летняя женщина, управляя Volvo, не удержала машину и врезалась в припаркованное Peugeot. Затем ее автомобиль оказался за пределами проезжей части. Результат медицинского освидетельствования - 2.4 промилле алкоголя в организме водителя. Женщина не только лишится прав, заплатит штраф, компенсирует ущерб другому водителю, но и соответствующее уведомление будет отправлено ей на работу.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
Первый снег в Беларуси остался только на фото в социальных сетях
На "Красном пищевике" принимал и угощали участников проекта "Марафон единства"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября