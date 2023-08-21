Обзор самых шокирующих происшествий на дорогах от ГАИ

Жлобинский р-н

2 женщины погибли, ребенок получил травмы в страшном ДТП в Жлобинском районе. 54-летняя водитель за рулем Volkswagen отвлеклась во время движения, зацепила обочину, после чего машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Renault. Погибли 85-летняя пассажир автомобиля Volkswagen и 33-летняя пассажир автомобиля Renault. Также пострадал 14-летний ребенок.

Буда-Кошелевский р-н

Погиб при обгоне в запрещенном месте. В Буда-Кошелевском районе 51-летний водитель автомобиля Mitsubishi на закруглении дороги по касательной задел попутную Mazda, пытаясь обогнать ее. От удара Mitsubishi выбросило в кювет, где она несколько раз перевернулась. Водитель погиб на месте ДТП.

Рогачевский р-н

Два человека пострадали в ДТП в Рогачевском районе. Мужчина за рулем Peugeot не справился с управлением, съехал в кювет, где опрокинулся. Пострадали сам шофер и его пассажир.

Минск