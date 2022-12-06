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ЧП в строящемся жилом комплексе "Минск-Мир". Это четвертый случай за год

ЧП на стройке в белорусской столице. В жилом комплексе "Минск-Мир" был травмирован один из работников - арматурщик. Отметим, что это уже четвертый случай за год.

При переходе на соседнюю секцию арматурщик отстегнул страховочный трос и упал с высоты второго этажа. Мужчина получил телесные повреждения, он госпитализирован. По данному факту следователи проводят проверку. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, выясняются причины и условия, способствовавшие случившемуся.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску


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