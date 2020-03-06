Более века назад закончилась первая мировая война, но по-прежнему продолжают находить боеприпасы. Очередной снаряд был обнаружен в Барановичском районе местным жителем. Об опасной находке мужчина сообщил в милицию. Как выяснилось, найден был артиллерийский снаряд калибром 75 миллиметров. Саперами боеприпас был вывезен на полигон и уничтожен.



