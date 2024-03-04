Очевидец спас женщину из огня, пенсионерка погибла на пожаре, из-за замыкания электрической грелки на пожаре погиб пенсионер - обзор ЧП

Орша

Вовремя пришел на помощь очевидец ЧП в Орше. Прохожий спас женщину на пожаре. Накануне около 6 часов вечера сотрудники МЧС получили сигнал о возгорании в доме по переулку 1-му Техническому. Когда на место приехали спасатели, огонь уже охватил здание. Хозяйку строения спас очевидец еще до приезда огнеборцев. Он увидел дым из окна, подошел ближе и тогда услышал крик о помощи. Женщину из дома он вынес на свежий воздух, после чего вызвал бойцов МЧС. Пожар они ликвидировали, но крыша уничтожена. По одной из версий, возгорание случилось из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Сморгонский р-н

Пенсионерка погибла на пожаре в Сморгонском районе. Ее тело обнаружили спасатели в доме, когда тушили возгорание. Сигнал о ЧП в частном доме в агрогородке Крево на горячую линию 101 поступил утром. В здании стоял плотный дым. Предположительно, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Осиповичи

Короткое замыкание электрической грелки могло стать причиной пожара - погиб пенсионер. Возгорание произошло в его квартире. Апартаменты на втором этаже. Когда спасатели приехали на место, соседи сообщили, что в помещении может находиться хозяин - 75-летний мужчина. Он жил один и был прикован к постели из-за заболевания. Его спасатели обнаружили на полу без признаков жизни. Сообщается, что ухаживала за мужчиной местная жительница, помогали соседи, навещали дочери, однако постоянно с ним никто не находился. Проверку по факту гибели мужчины проводит СК.

Новогрудский р-н