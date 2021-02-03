Очевидцы сняли шокирующее видео: ребенок тащит и пинает на веревке кота

ВНовогрудке наулице Юбилейной очевидцы сняли шокирующее видео: ребенок тащит кота на веревке поснегу, пинает, наступает. При этом рядом проходят люди, но никто необращает внимание. Видео появилось "ВКонтакте" и разошлось вСети. Неравнодушные жители Новогрудка обратились в прокуратуру и милицию. В итоге ксемье пришли стражи порядка за пояснениями. Началась проверка, будет изучено видео и показания очевидцев. Уже после в сообществе "ВКонтакте" "Беларусь. Животные в беде" появилась информация, что питомец находится в ветлечебнице на обследовании, после его заберут волонтеры.