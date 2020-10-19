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Один человек погиб в результате пожара в Светлогорске
ЧП случилось утром на целлюлозно-картонном комбинате. Как сообщили в концерне "Беллесбумпром", чрезвычайная ситуация произошла на участке таллового масла. Во время выполнения огневых работ, которые производила подрядная организация, загорелся резервуар с жидкостью. От взрывной волны работник, который использовал открытое пламя, упал с высоты. 40-летний мужчина скончался.
Также к работникам скорой медицинской помощи обратился мужчина, который после осмотра был госпитализирован с диагнозом "тупая травма". Пожар ликвидирован спасателями в половине первого дня.
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