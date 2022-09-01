Один пассажир автобуса догнал и ударил кулаком другого - что ему показалось

Не понравилось, что заблокировали выход из автобуса - свою проблему пассажир решил кулаками. В милицию обратился мужчина, которого на остановке беспричинно ударил неизвестный. По подозрению задержали 45-летнего агрессора, ехавшего в одном автобусе с потерпевшим. Как пояснил подозреваемый, во время поездки ему показалось, что один из пассажиров загораживает выход из транспорта. Выйдя на автобусной остановке, фигурант догнал потерпевшего и ударил его кулаком в лицо. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас также придется отвечать по уголовной статье.