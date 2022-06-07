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Один вейп на четверых обернулся для подростков серьезными проблемами
Связаны одной целью, а теперь и уголовным делом. Один вейп на четверых обернулся для подростков серьезными проблемами. Ученики колледжа 15 и 16 лет забрали у сверстника парогенератор. Как стало известно, через интернет ребята связались с 15-летним парнем и договорились купить у него вейп, цена - 70 рублей. При встрече двое парней взяли товар якобы посмотреть и сбежали. Двое других наблюдали и координировали их действия со стороны. Пострадавший тут же позвонил на линию 102. Вскоре всех фигурантов нашли, их признали подозреваемыми по делу о грабеже.
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