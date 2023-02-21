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Офисный похититель задержан в Минске: жулик заходил под видом клиента и воровал деньги из сумочек сотрудников
Офисный похититель задержан в Минске. Жулик заходил в помещение под видом клиента, когда рядом никого не было, воровал деньги из сумочек сотрудников. Известно, что парень таким образом украл 700 рублей из разных кошельков. Задержать злоумышленника удалось благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в офисах. Оказалось, подозреваемый уже с опытом в этом деле - он был судим за кражи.
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