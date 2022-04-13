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Ограбление пенсионерки в Борисовском районе сыщики раскрыли менее чем за час
В оперативно-дежурную службу поступило сообщение: двое неизвестных вломились в дом к 85-летней женщине, украли продукты питания и деньги. Получив описание грабителей, оперативники стали отрабатывать близлежащую окрестность, предположив, что к грабежу могут быть причастны неработающие, ранее неоднократно судимые жители соседней деревни - пасынок с отчимом. Милиционерам удалось оперативно узнать маршрут передвижения подозреваемых, после чего их задержали.
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