Ограбление пошло не по плану: в США владелец магазина жестоко избил грабителя

Ограбление пошло не по плану и обернулось жестоким избиением. Инцидент произошел в Альбукерке США. В продуктовый магазин зашел вооруженный мужчина. Не успел он толком оглядеться по сторонам, как на него набросился владелец маркета. Он действовал по принципу "лучшая защита - это нападение".



Однако противостояние оказалось чересчур лютым. Сначала хозяин покидал налетчика на витрины, а следом стал безжалостно избивать. Спустя пару секунд, в лавку забежал еще один человек - он подключился к драке в пользу владельца заведения. Бандита уложили на пол и вызвали полицию. История, конечно, получилась двоякая. Тот случай, когда грань между добром и злом оказалась размыта.