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Ограбление пошло не по плану: в США владелец магазина жестоко избил грабителя
Ограбление пошло не по плану и обернулось жестоким избиением. Инцидент произошел в Альбукерке США. В продуктовый магазин зашел вооруженный мужчина. Не успел он толком оглядеться по сторонам, как на него набросился владелец маркета. Он действовал по принципу "лучшая защита - это нападение".
Однако противостояние оказалось чересчур лютым. Сначала хозяин покидал налетчика на витрины, а следом стал безжалостно избивать. Спустя пару секунд, в лавку забежал еще один человек - он подключился к драке в пользу владельца заведения. Бандита уложили на пол и вызвали полицию. История, конечно, получилась двоякая. Тот случай, когда грань между добром и злом оказалась размыта.
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