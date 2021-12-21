Ограбление ювелирного магазина в Минске - россиянин похитил кольцо с бриллиантом

Сегодня стало известно, что в Минске в ювелирном украли кольцо с бриллиантом стоимостью почти 25 тысяч рублей. Милиция располагает уже и данными предполагаемого преступника. Это россиянин Денис Заруцкий 1998 года рождения. Однако представляется молодой человек и имеет паспорт на имя Телеша Ильи Игоревича. Этого человека сейчас ищут.



Известно, что преступление произошло еще 19 декабря в ювелирном магазине на проспекте Независимости. Что интересно, пропажу украшения работники салона обнаружили спустя 2 часа и нажали кнопку тревожной сигнализации. Подробности кражи правоохранители не сообщают, но просят помочь в розыске подозреваемого.