Оказала сопротивление грабителю и получила удар ножом в шею. Накануне следователи и коллектив Минтранса чествовали соседей, которые спасли пострадавшую от жестокого налета. В столичном микрорайоне Малиновка мужчина, пытаясь ограбить, серьезно ранил сотрудницу предприятия. Только лишь благодаря грамотным и быстрым действиям соседей она осталась жива. Сейчас нападавший находится в СИЗО и дал признательные показания. Владимир Королев выслушал историю на грани жизни.

Помогли по-соседски

Судя по этим кадрам, на преступление нападавшему понадобилось 35 секунд. После мужчина как ни в чем не бывало ушел, оставив свою жертву истекать кровью. В тот же день по факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело.

"Далее вышел из подъезда, выдвинулся пешком до станции метро "Каменная Горка", где зашел в магазин, купил еще спиртное, выпил".

Спустя несколько дней после нападения он возвращается на место преступления во время проверки показаний. Закованный в наручники, в сопровождении милиционеров и следственной группы мужчина рассказывает о нападение в пьяном угаре.

"Двумя руками схватился за сумочку, решил вырвать ее, но у меня не получилось. Женщина начала упираться. Она начинает очень громко кричать. Я схватил нож из кармана и…"

Удар был такой силы, что у перочинного ножа сломалось лезвие. Что происходило дальше, нам рассказали очевидцы. Накануне следователи и коллектив, где работает пострадавшая, чествовали соседей, которые спасли 48-летнюю минчанку. Из уст следователя, автослесарь и программист узнали, что их соседка по общежитию выписана из больницы. Ее жизни ничто не угрожает.

Нападавший был задержан через день – результат дала кропотливая работа сыщиков. В поисках очевидцев сотрудники уголовного розыска обошли множество квартир, опросили десятки людей. Задержанным оказался 36-летний неоднократно судимый житель столицы. Он рассказал, что рядом с общежитием оказался случайно – пьяным уснул в троллейбусе и приехал в Малиновку. Выпивал на скамейке, а на ограбление решился, когда увидел женщину. После допроса было возбуждено еще одно уголовное дело – за разбойное нападение.

Нападавший заключен под стражу. Он находится в СИЗО. Следствие не исключает, что он может быть причастен к другим нераскрытым преступлениям. Расследование продолжается.