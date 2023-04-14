Охранник в торговом центре в Гомеле попросил показать чек на товары - это не понравилось покупателям

Подрался с охранником из-за украденной банки энергетика. В Гомеле охранник крупного торгового центра попросил парней показать чек на товары, с которыми они выходили из магазина. Такое поведение не понравилась покупателям, в ход пошли кулаки. В отношении 38-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.