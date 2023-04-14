3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Охранник в торговом центре в Гомеле попросил показать чек на товары - это не понравилось покупателям
Подрался с охранником из-за украденной банки энергетика. В Гомеле охранник крупного торгового центра попросил парней показать чек на товары, с которыми они выходили из магазина. Такое поведение не понравилась покупателям, в ход пошли кулаки. В отношении 38-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все