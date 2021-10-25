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Около 3,7 тыс. единиц одежды и обуви пытался незаконно переместить из России в Беларусь российский перевозчик
Около 3,7 тысяч единиц одежды и обуви различных наименований пытался незаконно переместить из России в Беларусь российский перевозчик. Данный факт установлен сотрудниками оперативной таможни при проведении специального мероприятия на трассе М1, ближе к российской границе. Документы, которые представил к таможенному оформлению водитель грузовика IVECO, оказались недействительными. Стоимость товара составила 105 тысяч рублей. Специалисты оперативной таможни разбираются на предмет законности груза.
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