Около 75 г гашиша у себя дома хранила жительница Минска

Задержана с поличным, когда делала очередную закладку. Наркоконтроль Минской области сообщает, что им в руки попал очередной дилер. Девушке 25 лет, живет в Минске, нигде не работает, но активно содействует интернет-площадке по продаже наркотиков. Сообщается, что в мобильном телефоне минчанки правоохранители нашли координаты уже сделанных закладок. 7 тайников обнаружили по точкам геолокаций. В общей сложности у девушки дома и в схронах было изъято 75 граммов гашиша и более 2 граммов амфетамина. По словам задержанной, делать «карьеру» наркодилера она начала около двух месяцев назад. Оптовые партии забирала в пригороде Минска из тайников, на квартире делила их на дозы для конечных потребителей и делала закладки. Работала на территории столицы. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 328 - максимальное наказание до 8 лет лишения свободы.