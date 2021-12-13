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Около 75 г гашиша у себя дома хранила жительница Минска
Задержана с поличным, когда делала очередную закладку. Наркоконтроль Минской области сообщает, что им в руки попал очередной дилер. Девушке 25 лет, живет в Минске, нигде не работает, но активно содействует интернет-площадке по продаже наркотиков. Сообщается, что в мобильном телефоне минчанки правоохранители нашли координаты уже сделанных закладок. 7 тайников обнаружили по точкам геолокаций. В общей сложности у девушки дома и в схронах было изъято 75 граммов гашиша и более 2 граммов амфетамина. По словам задержанной, делать «карьеру» наркодилера она начала около двух месяцев назад. Оптовые партии забирала в пригороде Минска из тайников, на квартире делила их на дозы для конечных потребителей и делала закладки. Работала на территории столицы. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 328 - максимальное наказание до 8 лет лишения свободы.
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