Около полутысячи бутылок с алкоголем без акцизов изъяла милиция из торговых объектов в Могилевском районе

Около полутысячи бутылок с алкоголем без акцизов и сопроводительных документов изъяла милиция из торговых объектов в Могилеве и на станции Голынец в Могилевском районе. Мониторинг проводили бойцы службы БЭП и сотрудники охраны. В итоге из оборота этих магазинов вывели 498 бутылок алкогольной продукции общим объемом почти 270 литров и стоимостью почти 1,5 тысячи рублей.