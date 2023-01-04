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Опасная поездка между вагонами обернулась штрафом для двух зацеперов

Поездка между вагонами обернулась штрафом для двух зацеперов. Рано утром на станции Минск-Пассажирский парни тайно пробрались к поезду и за 2 часа домчались до Орши с ветерком. После один из друзей уже в качестве пассажира пересел на поезд до Витебска, а второй, дождавшись другого состава, таким же способом вернулся в Минск. Одного из зацеперов заметил работник станции Орша-Центрельная и сообщил в милицию. Найти нарушителей не составило особого труда.

"Проехал между вагонами на силовых кабелях от Минска до Орши. Просто было интересно посмотреть, какие будут ощущения", - объясняет причину опасной поездки один из нарушителей.

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