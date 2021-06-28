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Опасная вода - двое школьников утонули в Гродненском районе и в Речице
Жаркая погода, водоемы и трагедии на воде. Сводки спасателей не радуют. Сразу двое детей погибли. Утонул 10-летний ребенок в Гродненском районе вблизи агрогородка Гожа. По предварительным данным СК, мальчик отдыхал около воды вместе со своей семьей. Школьник купался, начал тонуть. Увы, спасти ребенка не удалось. Позже его тело из воды достали работники ОСВОД. Известно, что локация, где люди отдыхали, не предназначена для купания. Есть даже информационный стенд. На месте работали эксперты и следователи, опросили родственников мальчика, свидетелей и очевидцев.
Еще одно ЧП на воде с ребенком в Речице. Там утонула 13-летняя девочка. Предварительно, ребенок отдыхал у реки Ведрич с соседкой, последняя взяла с собой еще троих детей. Девочка нырнула, но на поверхности воды больше не появилась. Отдыхающие пытались найти ребенка, но не смогли, уже тело нашли водолазы.
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