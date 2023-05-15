Опасное увлечение, которое стоило жизни

С приходом тепла 29-летний мужчина стал готовить дельтаплан к эксплуатации. 11 мая, находясь в гараже и проверяя рабочее состояние техники, он потянул за рычаг и запустил двигатель. Лопасти, которые находились в сложенном горизонтальном состоянии, начали вращаться и причинили мужчине телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.

Татьяна Старосотникова, официальный представитель УСК по Могилевской области