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Опасное увлечение, которое стоило жизни

Следствие Могилева выясняет обстоятельства гибели 29-летнего мужчины. Без признаков жизни молодого человека нашли вечером 11 мая в агрогородке Вейно в строящемся гараже. Рядом с телом погибшего находился дельтаплан.Родные парня рассказали, что мужчина несколько лет назад приобрел летательный аппарат и неоднократно поднимался в воздух. Со временем решил усовершенствовать, для этого приобретал запчасти и дорабатывал летательную технику.

С приходом тепла 29-летний мужчина стал готовить дельтаплан к эксплуатации. 11 мая, находясь в гараже и проверяя рабочее состояние техники, он потянул за рычаг и запустил двигатель. Лопасти, которые находились в сложенном горизонтальном состоянии, начали вращаться и причинили мужчине телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.
Татьяна Старосотникова, официальный представитель УСК по Могилевской области

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