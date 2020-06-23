Оперативная реакция сотрудников ГАИ позволила спасти жизнь ребенка

В Сети появилось видео, как милиционеры помогли молодой маме в тяжелой ситуации. Правоохранители двигались по Партизанскому проспекту, вблизи станции метро "Могилевская" им навстречу выбежал человек, его машина стояла на аварийке. Оказалось, что в салоне был младенец, он задыхался, скорая на тот момент еще не приехала. Правоохранители предложили свою помощь, они включили маячки и сигнализацию и оперативно направились к ближайшей больнице. По пути встретили скорую, малыша передали сразу врачам. Сообщается, что сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.