Деньги потратил, а бизнес остался только на словах. Оперативниками раскрыта очередная афера в сфере займов. В милицию обратился 35-летний мужчина. С его слов, он оказался жертвой обмана 32-летнего знакомого из Россонского района. Тот взял в займы у потерпевшего 25 тысяч долларов якобы на создание совместного бизнеса, но в итоге потратил деньги на личные нужды. По информации МВД, несколько лет назад потерпевшего и подозреваемого свел общий товарищ. Однажды подозреваемый узнал, что его новый знакомый ищет нишу для вложения денег, и предложил ему открыть пилораму для обработки древесины с ее последующим экспортом за рубеж. Для запуска производства был необходим первоначальный капитал в несколько тысяч долларов.



Оказалось, аферист разыгрывал перед потерпевшим спектакль. Никакой пилорамы не существовало, а валюта была потрачена на собственные нужды подозреваемого. Известно, что до этой аферы фигурант также безвозвратно брал у других людей взаймы деньги на развитие «лесного» бизнеса и за это был осужден.



