Оперативники обнаружили тайник с наркотиками под полом в бане

Тайник с наркотиками под полом в бане. Успешная операция столичного наркоконтроля позволила выйти на оптовика. Первыми в руки оперативников попались сбытчики в Бобруйске - двое местных жителей работали закладчиками на интернет-магазин. Они получали партии психотропного вещества, из которого делали более мелкие тайники на территории города. В ходе личного обыска у задержанных, а также дома у одного из них оперативники изъяли около 30 граммов отравы.



