Оперативники пресекли деятельность международной группы, которая вербовала девушек для занятия проституцией

Вербовали девушек для занятия проституцией в Африке. Оперативники пресекли деятельность международной группы, промышлявшей вербовкой девушек для сексуальной эксплуатации. Работа была за пределами Беларуси. В преступной схеме были задействованы 35-летний житель Гродно, руководитель частного фермерского хозяйства, и 50-летний представитель одной из азиатских стран. Он же крупный инвестор и руководитель компании, специализирующейся на строительстве отелей премиум-класса в Африке.



Виталий Капилевич, заместитель начальника ГУНиПТЛ МВД Беларуси:

Фигурантов задержали непосредственно перед отправкой трех белорусок в транзитное государство, где были поданы документы на получение виз страны назначения.Возбуждено уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.