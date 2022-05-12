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Оперативники пресекли деятельность международной группы, которая вербовала девушек для занятия проституцией
Вербовали девушек для занятия проституцией в Африке. Оперативники пресекли деятельность международной группы, промышлявшей вербовкой девушек для сексуальной эксплуатации. Работа была за пределами Беларуси. В преступной схеме были задействованы 35-летний житель Гродно, руководитель частного фермерского хозяйства, и 50-летний представитель одной из азиатских стран. Он же крупный инвестор и руководитель компании, специализирующейся на строительстве отелей премиум-класса в Африке.
Виталий Капилевич, заместитель начальника ГУНиПТЛ МВД Беларуси:
Фигурантов задержали непосредственно перед отправкой трех белорусок в транзитное государство, где были поданы документы на получение виз страны назначения.Возбуждено уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
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