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Оперативники УГРО задержали курьера телефонных мошенников
За неделю объездил более десятка адресов. В Минске оперативники УГРО надели наручники на очередного курьера телефонных аферистов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Правоохранители устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.
Дмитрий Наумов, начальник ОУР Советского РУВД Минска:
Установлено, что неработающий минчанин в социальной сети нашел вакансию курьера. "Работодатель" разъяснил, что нужно будет ездить по адресам и забирать вещи и деньги. Из этой суммы курьер должен взять вознаграждение, а остальное оставить в определенном месте.
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