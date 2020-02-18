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В Могилеве задержали трафикера. Он пытался организовать выезд из страны 19-летней белоруски

Девушку везли на работу, трудиться проституткой. Сам фигурант - 26-летний житель Воронежа. Потенциальную жрицу любви нашел в интернете.

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