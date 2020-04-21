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Оперативники в Мозыре задержали мужчину, который может иметь отношение к серии краж из машин
Заявления от автовладельцев в милицию стали поступать в конце марта. Стражи порядка сразу отметили схожий почерк во всех случаях: стекло разбито, капот вскрыт, из авто исчез аккумулятор. Подозрения пали на 27-летнего местного жителя. Ранее он уже был судим. На тот момент не удалось выяснить, он ли это. Мужчина скрылся. И вскоре вновь к милиционерам обратились владельцы машин. Повреждены оказались 6 машин, в 5 отсутствовали аккумуляторы. Подозреваемого задержали, дома у него нашли запчасти, которые пропали накануне. Продать не успел. Сейчас выясняется, причастен ли жулик и к другим кражам на территории области. Уже возбуждено уголовное дело.
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