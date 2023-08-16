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Оперативники задержали минчанку, совершившую серию краж в метро

Мама в декрете воровала деньги у пассажиров столичной подземки. В Минске задержана 40-летняя карманница. Женщина ездила в часы пик в метро и присматривала за легкой наживой. Во время очередной вылазки, она попалась оперативникам, которые уже следили за ней. Пока правоохранителям известно о пяти таких хищениях. Не исключено, что их окажется гораздо больше.

Известно, что фигурантка находится в отпуске по уходу за ребенком, ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. В отношении женщины возбуждены уголовные дела за кражи.
Татьяна Обозная, старший инспектор ОИОС ГУВД Минска

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