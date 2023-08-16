Оперативники задержали минчанку, совершившую серию краж в метро

Мама в декрете воровала деньги у пассажиров столичной подземки. В Минске задержана 40-летняя карманница. Женщина ездила в часы пик в метро и присматривала за легкой наживой. Во время очередной вылазки, она попалась оперативникам, которые уже следили за ней. Пока правоохранителям известно о пяти таких хищениях. Не исключено, что их окажется гораздо больше.