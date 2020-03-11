Оперативно сыщики задержали подозреваемого в краже на АЗС в Осиповичах

Сообщается, что на розыск злоумышленника ушло 3 часа. Мужчина, кстати, родом уз Украины, и ему 40 лет. И за это время он успел из Могилевской области попасть в Гродненскую. По данным милиции, им дозвонилась оператор АЗС, которая сообщила, что в помещении станции найдена барсетка с документами на имя жителя Осиповичского района. Правоохранители, связавшись с владельцем сумки, выяснили, что он действительно забыл свои вещи на заправке. А, найдя барсетку, не нашел внутри 850 рублей и 70 евро.