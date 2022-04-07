Оптовые наркодилеры задержаны в Минске

В столице задержаны оптовые наркодилеры. В тайниках и личных вещах задержанных обнаружено почти полкилограмма психотропных веществ. Известно, что закладчикам 19 и 22 года, родом они из Брестского региона. Курьеры "работали" по всей стране.

По информации ГУВД, задержанные дилеры работали на одну из виртуальных площадок по продаже наркотиков. И сейчас милиция устанавливает их кураторов и кто еще был связан с этим интернет-магазином.